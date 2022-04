Superliga: atrás de 5º título, Wallace elogia torcida do Sada Cruzeiro

De volta após cinco anos, Wallace foi mais uma vez decisivo para o Sada Cruzeiro na temporada. O oposto brilhou na vitória sobre o Fiat Gerdau Minas Tênis Clube, por três sets a dois (26/24, 21/25, 15/25, 25/22 e 15/11), no primeiro jogo da final da Superliga Masculina de vôlei. Ele anotou 25 pontos na partida de sábado (23) à noite, no ginásio Divino Braga, em Betim (MG), sendo eleito o melhor atleta em quadra.

🔥 FOCO NO PRÓXIMO! 💪🏻 Em jogo equilibrado, Fiat/Gerdau/Minas é superado no primeiro jogo da final da Superliga Masculina 1XBET 2021/22. Foco no próximo, Paredão! “Nós fizemos um bom jogo. Vamos avaliar a partida e ir em busca da vitória no próximo confronto”, avaliou William. pic.twitter.com/xUvbHhEoPm — Minas Tênis Clube (de 😷) (@MinasTenisClube) April 24, 2022

O segundo duelo será no próximo domingo (1º), às 10h (horário de Brasília), em local a ser definido. O mando é do Minas, que não pode receber o jogo na sede do clube, em Belo Horizonte, pelo fato de a capacidade da arena não ter o mínimo de cinco mil lugares exigido pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), mesma razão pela qual o Sada Cruzeiro, que atua em Contagem (MG), levou a partida de sábado para Betim. Os celestes ficam com o título em caso de nova vitória. Os minastenistas têm que ganhar para forçar um terceiro encontro no outro domingo (8), também às 10h.

“Eu entro em quadra para ajudar a equipe, independentemente da minha pontuação. E hoje [sábado] foi um dia em que pude fazer isso. Não é fácil você se manter bem durante toda a partida, mas hoje eu consegui seguir dentro de uma regularidade ao longo de todo o jogo. A torcida foi fundamental nos momentos de dificuldades”, comentou o jogador ao site da CBV.

Wallace esteve presente nos quatro primeiros títulos dos seis que o Sada Cruzeiro obteve na Superliga. O oposto de 34 anos também integrou o elenco nas três conquistas do Mundial de Clubes, sendo a última delas em 2021.

Wallace brilhou, mais uma vez, e conduziu a Raposa na decisão! Foi escolhido o melhor em quadra, levando o VivaVôlei, além de ter sido o maior pontuador (25 pontos).

Valeu, capitão! pic.twitter.com/88Le6WqOam — Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) April 24, 2022

“Agora vamos estudar, ver o que a gente fez de bom, o que foi ruim, para nos prepararmos para o próximo jogo. Não tem nada ganho e temos muito trabalho pela frente”, emendou o veterano, em depoimento à página oficial do clube mineiro.

Diante de 5,5 mil torcedores em Betim, o Sada Cruzeiro – que manda os jogos no ginásio Riachão, em Contagem (MG) – foi mais regular no primeiro set, marcado por trocas no comando do placar, vencendo por 26 a 24. Apesar de sair atrás na parcial seguinte, o time celeste reagiu e chegou a ter 18 a 16 de vantagem, mas o Minas se recuperou e não só empatou a partida (fazendo 25 a 21), como virou o placar, com um avassalador 25 a 15.

A volta por cima dos anfitriões veio no quarto set, marcada por um bloqueio do central Otávio, que colocou o Sada Cruzeiro à frente na parcial e levantou a torcida no ginásio. A equipe da casa conseguiu administrar a vantagem em três pontos, fazendo 25 a 22. O time celeste manteve o ritmo no tie-break, sempre na dianteira do marcador e liderado por Wallace, definindo o duelo com um 15 a 11.

Que espetáculo fez a Nação Azul em Betim! É a maior do MUNDO! 🦊💙 pic.twitter.com/o0XhoGqq9a — Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) April 24, 2022

“Foi uma pena não sairmos com a vitória. Tivemos uma marcação muito bem-feita, mas do outro lado tinha o Wallace, que desafogou, fez a diferença, é um craque. O jogo foi um grande espetáculo, foi digno de final de Superliga. Saímos daqui com aquele gostinho de que poderíamos vencer. Agora é focar na próxima partida para revertermos a situação. Ainda temos muita competição pela frente”, comentou o levantador William, do Minas, ao site da CBV.