Suplente de vereador em Ipirá é executado com cerca de 30 tiros

O suplente de vereador Lourivaldo Pereira Leite, de 33 anos, foi executado com mais de 30 tiros na cidade de Ipirá, a cerca de 200 km de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o carro onde ele estava foi atingido por cerca de 30 tiros disparados por homens dentro de outro veículo na madrugada deste sábado (16).

A vítima morreu ainda no local. A polícia informou que está investigando o caso. No entanto, ainda não se sabe quem foram os mandantes, executores e a motivação do crime.

Lourival concorreu pelo antigo Democratas, atual União Brasil, nas eleições municipais de 2020. Ele não se elegeu, mas conseguiu uma vaga como suplente na Câmara Municipal de Ipirá.