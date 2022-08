Susana Vieira chega aos 80, diz que ‘não aprendeu nada com a vida’ e planeja encontrar novo amor em viagem

Completando 80 anos, a atriz Susana Vieira falou sobre seus relacionamentos e disse não ter aprendido ‘nada com a vida’. As falas foram ditas durante o programa Encontro, da TV Globo, desta terça-feira, 23, do qual Susana foi convidada especial e participou diretamente de sua casa no Rio de Janeiro. Ao falar sobre sua idade, Susana disse que viveu muito, mas negou que a sabedoria veio com a idade. “Eu nunca me preocupei com o fato de conseguir ou não chegar aos 80 anos. Eu sempre trabalhei muito, viajei tanto e fui muito feliz, que pra mim não existia 69, 68 ou 67, pois a vida sempre foi indo. Quando veio a pandemia, algo que parou todo o mundo, a gente acabou deixando de fazer planos, deixando de sonhar… Foi uma fase muito ruim. Quando passou, eu já estava com 78 anos, daí preferi dizer que não sabia o que era, que não conhecia. Eu não senti passar, pois continuo muito ‘alegrinha’ e me aborrecendo. Na verdade, eu não aprendi nada com a vida. Outro dia eu li que, quando envelhecemos ficamos mais sábios, quem dera, pois a gente comete os mesmos erros”, disse a atriz.

Em outro momento, Susana respondeu uma dúvida de um membro da plateia do programa, que perguntou se a atriz estava namorando. Na resposta, Susana lamentou o fato de estar solteira, mas disse que espera encontrar um novo amor em uma viagem. “Querida, você pode fazer essa pergunta, pois eu a responderei com muita tristeza. Não estou namorando. Gente, eu fiquei presa em casa, por causa da Covid-19. Fiquei sem beijar, sem abraçar e já estava por aqui. Daí, eu, meu filho e minha nora bolamos uma viagem para lugares repletos de festas e baladas, pois são nesses lugares que eu realmente me divirto, pois lá eu agarro quem eu puder”, concluiu a atriz. Em entrevista ao Fantástico no último domingo, 21, Susana disse que não desistiu do sexo. “Eu cheguei à conclusão que não desisto do sexo. Eu consigo ver que tenho interesse por sexo, tenho interesse por um abraço, por beijo na boca”, disse.