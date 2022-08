Susana Vieira recebe alta hospitalar após tratar sequelas da Covid-19 no pulmão

A atriz Susana Vieira, de 79 anos, recebeu alta hospitalar, na noite desta quinta-feira, 11, após tratar sequelas da Covid-19 no pulmão. Ela estava internada desde 5 de agosto no Copa Star, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. A artista contraiu o vírus em 12 de julho. No entanto, quase um mês depois Susana precisou ser internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital carioca para que os médicos acompanhassem os problemas gerados no pulmão e pudessem fazer as combinações de medicamentos para o tratamento. Apesar da internação, a atriz estava bem e aguardava o fim do ciclo para ter alta e ir para casa. Susana recebeu todas as doses contra a Covid-19 e passou bem pelo vírus quando o contraiu.