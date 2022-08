Susana Vieira se manifesta após internação para tratar sequelas da Covid-19: ‘Em breve estarei em casa’

A atriz Susana Vieira, 79, se manifestou pela primeira vez depois de ter sido internada para tratar sequelas da Covid-19. Em publicação feita no domingo, 7, em seu perfil do Instagram, a atriz agradeceu os fãs pelo carinho e deu detalhes sobre o seu estado de saúde, dizendo que espera deixar o hospital em breve. “Passando aqui para agradecer a todas as mensagens de carinho e de amor que vocês estão enviando… Muito obrigada, meus amores! Sigo fazendo o ciclo da medicação e em breve estarei em casa, se Deus quiser!!! Amo vocês!”, afirmou Susana. A atriz foi internada na semana passada no hospital Copa Star, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, para tratar das sequelas causadas pela Covid-19 em seu pulmão. A atriz diz estar cumprindo o ciclo da medicação. Nos comentários da publicação, outros famosos e famosas como Ana Furtado e Fafá de Belém escreveram comentários em apoio à colega.

