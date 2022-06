Suspeita por conexão com milícia exibia face blogueira no Instagram

Rio de Janeiro – Mariana Viana da Silva, de 25 anos, tem um perfil aberto no Instagram com quase 5 mil seguidores. Por lá, ela ensina receitas, dá dicas de moda, aparece fantasiada de Wilma Flinstone em festa de criança e, por diversas vezes, surge em poses na praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste carioca.

Ela incluiu em seu nome de usuário no Instagram o termo em inglês “million” – uma referência a “milhão”. E, no momento atual, a Polícia Civil do Rio investiga justamente o montante movimentado por Mariana e seu companheiro, o ex-policial militar Mauro Ferreira Alves Júnior, de 38 anos, que acabou expulso da corporação.



Mariana Viana da Silva, 25, companheira de Mauro Ferreira Alves Júnior e acusado de integrar a milícia de Rio das Pedras com o parceiro

Reprodução/ Redes Sociais

Mauro Ferreira Alves Júnior,38, ex- PM acusado de integrar a milícia de Rio das Pedras

Reprodução/ Redes Sociais

Mariana é dona de uma marca de roupas e acusada pela Polícia Civil de envolvimento em organização criminosa

Reprodução/ Redes Sociais

Nas fotos publicadas pela blogueira, Mauro aparecia em poucos registros

Reprodução/ Redes Sociais

Mariana gostava de fazer vídeos, postar fotos de passeios e momentos com amigos e família

Reprodução/ Redes Sociais

Mariana tinha quase cinco mil seguidores em seu Instagram

Reprodução/ Redes Sociais

Investigados por uma suposta conexão com a milícia de Rio da Pedras, favela localizada na zona oeste, eles foram presos na última segunda-feira (6/6) na residência onde moravam.

No endereço do casal, a polícia se deparou com uma porta blindada e, ao entrar, encontrou granadas, dois coletes, duas armas, carregadores e munição, porretes e facões. Também localizou anotações com referências a cobranças mensais associadas a moradores e comerciantes da comunidade.

Na rede social, a casa era o cenário de vídeos produzidos por Mariana, obviamente sem o arsenal guardado por lá. Nas imagens, ela aparecia fazendo coreografias ou falando para seus seguidores.

“Que festa linda”

De acordo com a polícia, Mariana também aparece em outro vídeo, registrado pela câmera de segurança do edifício no momento da chegada dos agentes da 14ª DP. Ela teria lançado um saco repleto de armas e com o tal caderno de anotações em um terreno baldio situado ao lado do prédio do casal.

Há três semanas, Mariana também compartilhou fotos do churrasco de comemoração de seu aniversário de 25 anos. Em uma das publicações, ela elogiou o companheiro: “Eu não tenho palavras para agradecer a você, todo esforço, correndo com tudo para me agradar. Que festa linda, te amo”, escreveu a blogueira.

Em sua bio no Instagram, ela se identifica como empreendedora e indica o link do perfil de sua loja de roupas femininas.

“Sobre o biquini que vocês estão me perguntando no Direct, é da minha nova coleção que vai ser postado em breve”, avisa Mariana, ao lado de um post onde aparece na Praia do Pontal, perto do endereço em que ela morava.



O casal tinha a porta blindada no apartamento

Reprodução/ Polícia Civil

Com o casal, os agentes encontraram armas de fogo, carregadores, munições, uma granada, dois coletes, porretes, facões, um carro roubado e clonado, cadernos com diversas anotações de cobranças mensais de moradores e comerciantes de Rio das Pedras

Filho de Mauro, menor de idade, chegou a ajudar o pai a carregar um de seus coletes

Reprodução/ Polícia Civil

O ex-PM Mauro Ferreira Alves Júnior, 38, à direita, é conhecido como Meleca e atua na milícia do Terreirão, Curicica e Rio das Pedras, na zona oeste do Rio

Reprodução/ Polícia Civil

Mariana Viana da Silva, esposa de Mauro, foi presa nesta segunda-feira (6/6) com o companheiro

Reprodução/ Polícia Civil

Prédio onde o casal de milicianos morava, na Rua Gilka Machado, Recreio dos Bandeirantes.

Vida de casal

O casal morava de aluguel em um apartamento no Recreio dos Bandeirantes.

Segundo a investigação da 14ª DP, o ex-policial Mauro Ferreira, conhecido também como Meleca, tem ligações com outros criminosos e agia em regiões como Curicica e Terreirão, com a participação de Mariana.

A polícia também localizou um carro roubado no Rio e clonado. O casal vai responder por porte de arma de fogo de uso restrito, receptação e organização criminosa.

