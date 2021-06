Suspeito de abusar da irmã de quatro anos tem mandado cumprido

Destaque



Publicado em 23 de jun de 2021 e atualizado às 21:56

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Ele foi preso durante a Operação Inocence, deflagrada pela 8ª Coorpin e Deam, de Teixeira de Freitas

Um homem que estava com um mandado em aberto por estupro de vulnerável foi preso, na terça-feira (22), em Teixeira de Freitas, durante a Operação Inocence, deflagrada pela 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com o apoio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), daquele município.

Suspeito de abusar da irmã de quatro anos, no distrito de Caxias, ele está à disposição da Justiça. Após o cumprimento do mandado de prisão temporária, expedido pela 1ª Vara Criminal de Teixeira de Freitas, o homem foi submetido a exames de lesões corporais e deve ser encaminhado para o sistema prisional.

Por | Ascom PC – Priscila Carvalho