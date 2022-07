Suspeito de assalto é preso no Caminho das Árvores e polícia recupera celulares e relógios

Policiais militares prenderam, na noite desta quinta-feira (13), um homem suspeito de participação de assalto na Rua Timbó, no bairro Caminho das Árvores, em Salvador. Com ele a polícia encontrou quatro celulares, três smartwatch (relógio que se conecta a smartphone), uma carteira, uma mochila e 12 reais.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), guarnições da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) do Iguatemi patrulhavam próximo a bares e restaurantes da região quando foram informadas sobre um roubo, na Rua Timbó. Após varreduras, um dos suspeitos foi alcançado. Comparsas conseguiram fugir utilizando um carro modelo Ônix.

O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Na unidade da Polícia Civil, as vítimas realizaram o reconhecimento do assaltante e receberam os seus pertences.

Na noite desta quarta, um tiroteio assustou os moradores da Rua do Timbó. Segundo testemunhas que estavam no local, dois homens armados tentaram assaltar clientes do restaurante Figueira da Villa. Ao CORREIO, o restaurante negou o assalto.

O crime aconteceu por volta das 20h. De acordo com moradores da região, cerca de 10 tiros foram disparados. Houve correria e gritos. Clientes do restaurante chegaram a reclamar da insegurança após o ocorrido. “A sensação de insegurança e impunidade é muito grande”, disse uma pessoa.