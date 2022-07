Suspeito de duplo homicídio é preso por porte ilegal de arma na Chapada Diamantina

Um homem de 39 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo ao ser encontrado por policiais rodoviários federais na BR 242, na Chapada Diamantina, nesta segunda (11). Ele é suspeito de ser o autor de um duplo homicídio realizado em Barreiras na última quinta (8), o do casal Sebastião Robson Ribeiro, de 61 anos, conhecido popularmente como “Tião”, e Fernanda da Cruz Fernandes, 46.

A prisão aconteceu durante fiscalização em trecho do município de Seabra. Ele estava a bordo de um carro com placas de São Lourenço da Mata, cidade no Pernambuco. Durante a vistoria no interior do automóvel, os policiais acabaram encontrando uma pistola cal. 380 mm e mais quatro munições. O armamento foi localizado atrás do banco do passageiro.

Aos policiais, o motorista disse que saiu de Barreiras e tinha como destino a cidade de Carpina, no Pernambuco. Informou também que não possuía autorização para portar a arma de fogo.

Conforme o levantamento policial, o homem é responsável como autor do duplo homicídio e seria ex-policial e dono de um bar.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária, para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis.

Crime

O crime aconteceu no bairro Barreirinhas, na noite dessa quinta-feira (7).

O crime teria acontecido após uma discussão entre o suspeito e o casal. Segundo informações da TV Oeste, as vítimas foram identificadas como Sebastião Robson Ribeiro, de 61 anos, conhecido popularmente como “Tião”, e Fernanda da Cruz Fernandes, 46.

O suspeito foi identificado como Wilton Bezerra de Luna, que seria ex-policial e dono de um bar. O conflito entre eles estaria relacionado ao som alto do estabelecimento.