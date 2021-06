Suspeito de estuprar filha na Bahia é preso em Minas Gerais

A vítima, atualmente com 18 anos, contou que vinha sofrendo os abusos desde os 12, no distrito de Trancoso

Um homem de 37 anos, que estava com um mandado em aberto por estuprar a filha, foi preso, nesta quarta-feira (2), no bairro Olaria, em Belo Horizonte, por policiais da 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro). O crime ocorreu em Trancoso.

Em depoimento, a vítima, hoje com 18 anos, contou que vinha sendo abusada desde os 12 e era ameaçada pelo pai. “Uma amiga dela, que já havia desconfiado da relação de posse e ciúmes do suspeito, encontrou no celular da jovem um vídeo e um áudio comprovando os abusos sexuais”, explicou o delegado Laerte Eduardo Neto, da 1ª DT/Porto Seguro.

Com o cumprimento do mandado, expedido pela 2ª Vara Criminal de Porto Seguro, o homem está custodiado na Delegacia Regional de Polícia do Barreiro, em Minas Gerais, aguardando ser recambiado para Bahia. “Ele não resistiu à prisão e alegou ter fugido para capital mineira, após ser agredido por traficantes de Trancoso”, acrescentou Laerte.

As investigações contaram com o apoio de uma equipe da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SI/SSP).

Ascom-PC/Priscila Carvalho