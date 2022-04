Suspeito de estuprar mulher em via pública é localizado no Interior do Ceará

A Polícia Civil localizou José Nascimento Veras, de 37 anos, suspeito de estuprar uma mulher de 41 anos em via pública no bairro Ponta da Serra, em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza. Com o cerco policial para cumprir o mandado de prisão, ele cometeu suicídio. O homem estava em Miraíma.

A Delegacia Metropolitana de Itaitinga identificou o suspeito do crime que aconteceu no dia 20 de março. A mulher havia sido deixada na via pública desacordada por um grupo de pessoas que a acompanhava em um bar. Por volta das 5 horas, um homem, que seria José, se aproxima da vítima e comete o estupro. Câmeras de segurança flagraram ação.

O homem fugiu de Itaitinga e se escondeu em Miraíma, Interior do Ceará. No entanto, ao perceber que seria preso, ele tirou a própria vida. As informações são da Polícia Civil do Ceará.

“A ação policial contou com uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da 1ª Companhia do 11º Batalhão. A Polícia Civil mantém as diligências visando concluir o inquérito policial e remeter ao Poder Judiciário”, divulgou.

Conteúdo publicado originalmente em O Povo.