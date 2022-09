Moradores de Curitiba tiveram uma madrugada e tanto nesta terça-feira (13/9) por conta de um rapaz de 25 anos que tentou invadir casas na região. Andando pelos telhados, ele acabou quebrando vários deles até que caiu em um barracão. O suspeito ficou gravemente ferido.

A situação aconteceu por volta de 1h, depois que os moradores começaram a ouvir barulho nos telhados. Chovia no momento e teve quem achou que poderia ser da chuva, mas quando as pessoas saíram de casa para ver o que estava acontecendo, se depararam com o suspeito no telhado.

Segundo o morador, o homem quebrou o telhado de várias casas. E a queda que ele sofreu foi feia.

Saiba mais no portal Banda B, parceiro do Metrópoles.

O post Suspeito de furto quebra telhados e fica ferido ao cair de 4 metros apareceu primeiro em Metrópoles.