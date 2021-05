Suspeito de matar médico é preso em Feira de Santana

Corpo de Andrade Lopes Santana foi encontrado nesta manhã no município de São Gonçalo dos Campos

Equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana prenderam, no início da tarde desta sexta-feira (28), o suspeito de matar o médico Andrade Lopes Santana, de 32 anos, cujo corpo foi encontrado nesta manhã no Rio Jacuípe, no município de São Gonçalo dos Campos. A motivação está sendo apurada.

Andrade havia desaparecido na segunda-feira (24), depois de sair de Araci, a 220 km de Salvador, com destino a Feira de Santana. Natural do Acre, o médico teve o corpo amarrado a uma âncora, também localizada pelos policiais.

O mandado de prisão foi cumprido na residência do suspeito, no bairro da Santa Mônica.

Ascom-PC/Felipe Paranhos