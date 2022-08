Suspeito de matar mulher no liberdade é preso em Itamaraju

Joel Correia de Oliveira (22 anos), foi preso por militares da 43ª CIM, após familiares notificarem a central, que o acusado corria risco de ser lixado por moradores do bairro Liberdade.

Pesava sobre Joel Correia de Oliveira, a acusação de ter violentado e assassinado Maria D’ajuda de Oliveira Santos, encontrada na manhã de segunda-feira (15), numa construção abandonada na região do conjunto habitacional Italage.

O acusado foi apresentado na delegacia da Polícia Civil, onde testemunhas prestaram depoimento a equipe do delegado Gilvan de Meireles Prates.

Durante o depoimento do acusado foi extraída a confissão do crime. Com base nas informações o delegado encaminhou ao judiciário a prisão preventiva do principal suspeito pela morte da mulher.

O acusado aguarda decisão da justiça, mas deverá ser encaminhado para a unidade prisional no município de Teixeira de Freitas.