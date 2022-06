Suspeito de matar namorada na frente da filha de 4 anos é encontrado morto na Bahia

O suspeito de assassinar Tamires Ribeiro dos Santos, de 25 anos, na madrugada de quarta-feira (29), em Juazeiro, no norte da Bahia, foi encontrado morto. Segundo a polícia, Flávio Almeida da Silva, de 27 anos, era companheiro da vítima e cometeu o crime na frente da filha.

Tamires havia preparado uma festa de aniversário par a filha, que completou quatro anos na terça-feira (28), quando foi assassinada.

Segundo as primeiras informações, Tamires foi asfixiada dentro do seu apartamento, no Residencial São Francisco, na Rua dos Limoeiros.

Uma equipe da 76ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada por volta das 1h10 da madrugada, mas ao chegar lá os policiais já encontraram Tamires sem vida. Eles isolaram a área até a chegada da perícia técnica.

Nesta quinta (30), a Polícia Civil confirmou que Flávio foi encontrado e que ele havia tirado a própria vida.