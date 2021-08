Suspeito de tentar matar professor em bar de Guaratinga

Crime



O suspeito de apontar uma arma e tentar matar um professor dentro de um bar, na cidade de Guaratinga, no sul da Bahia, é um adolescente de 15 anos e ex-aluno da vítima. As informações são da Polícia Civil.

Inicialmente, a polícia tratava o suspeito como homem, no entanto, as investigações apontaram que ele é adolescente.

O caso aconteceu no domingo (15) e a vítima não percebeu o crime. A arma do suspeito falhou por três vezes e ele fugiu do local.

Segundo a polícia, o professor estava num bar quando um vizinho o avisou que havia um homem atrás dele, com uma arma de fogo, apertando o gatilho. Ainda segundo a polícia, imagens de câmeras de segurança do estabelecimento comprovam o fato.

A polícia ainda informou que o menor possui desavenças com o professor desde 2012 e será apresentado na delegacia, onde prestará esclarecimentos sobre o caso.

O delegado responsável pela investigação vai solicitar a apreensão do adolescente por ato infracional análogo à tentativa de homicídio, segundo informações da polícia.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Guaratinga.

