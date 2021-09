Suspeito é preso, após tentar abandonar moto com restrição em Itamaraju

Crime



Publicado em 13 de set de 2021 e atualizado às 16:05

Militares da 43ª CIPM efetuaram a prisão de uma pessoa sob acusação de receptação de motocicleta com restrição no cadastro de furto e roubo.

A guarnição realizava rondas ostensivas e preventivas, chegando a receber informações uma moto Honda NXR 160 Bros ESDD cor vermelha placa QXE1586, furtada no dia (03) de setembro no município de Nanuque (MG) estaria circulando na cidade.

Durante ronda no bairro Cristo Redentor, em Itamaraju, foi notada a motocicleta com as características similares estacionada rua Itaparica, nas proximidades de um bar.

Um suspeito tentou evadir do local, mas foi interceptado e na abordagem foi encontrada a chave pertencente a moto.

O acusado admitiu que a motocicleta estava a seus cuidados, mas havia tomado emprestada de um amigo que reside em Teixeira de Freitas.

Com base nas informações e seguindo o plantão regional, o acusado Elismar da Silva Santos, foi encaminhado para a sede da 8ª COORPIN, onde prestou depoimento e ficou detido pelo crime de receptação de veículo roubado. Ficando a disposição da justiça