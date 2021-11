Suspeito morre ao resistir ação policial no bairro Marotinho

Destaque



Publicado em 23 de nov de 2021 e atualizado às 12:05

Uma ação da polícia militar, terminou com um suspeito morto após resistir a prisão no final da manhã desta terça-feira (23) de novembro em Itamaraju.

O grupo do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) tiveram as ordens ignoradas, quando adentraram um local de difícil acesso no bairro Marotinho, o acusado tentou escapar e disparos foram percebidos. Os militares atiraram contra o suspeito de prenome Denilson.

Os militares ainda tentaram socorrer o suspeito ferido para o hospital municipal, mas devido a gravidade dos ferimentos acabou não resistiu e morreu antes mesmo de receber os cuidados médicos.

Seguindo os procedimentos a Polícia Civil foi notificada e o levantamento cadavérico autorizado.

O corpo será transferido para o IML do município, exames periciais deverão ser realizados antes da liberação aos familiares.

Novos detalhes a qualquer momento.