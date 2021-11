Suspeito morre em confronto com a CAEMA em estrada de Corumbau

Destaque



No final da tarde de quarta-feira (17) de novembro militares do grupo especial CIPE Mata Atlântica popular CAEMA, deram entrada na unidade hospitalar de Itamaraju, com um indivíduo baleado durante uma ação policial.

O suspeito como Tiago Santos Souza (25 anos) morador do Bairro Várzea Alegre, teria resistido a ação, sendo atingido. Os militares socorreram o acusado, no entanto, devido à gravidade dos ferimentos acabou não resistindo e morreu antes de receber os cuidados médicos.

O grupo especializado da PM, realizava ronda na estrada do distrito de Corumbau, após moradores da comunidade tornarem-se alvos de vários assaltos.

Em resposta a onda de crimes, incursões haviam sido iniciadas.

Com base nos protocolos a unidade hospitalar notificou a Polícia Civil, que autorizou o levantamento cadavérico e remoção do corpo para o IML do município.

Procedimentos regulares deverão ser realizados e o corpo aguardará o reconhecimento dos familiares.