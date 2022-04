Suspeitos de esfaquear jornalista da TV Globo são presos em Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta sexta-feira, 15, dois suspeitos de esfaquear o jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz, de 28 anos, na noite de quinta-feira. O repórter estava em um estacionamento próximo do bairro onde mora e foi atingido no pescoço, tórax, braços, mãos e pernas. Ele passou por diversas cirurgias nesta sexta e está internado em estado grave, porém lúcido. Em imagens divulgadas do atentado, dois homens aparecem no estacionamento. No fim da tarde, a Polícia Civil informou que prendeu um adolescente (menor de idade) suspeito e, à noite, deteve o segundo homem envolvido, esse com 19 anos, e que morava no mesmo bairro de Gabriel. A Polícia afirmou que o motivo do crime foi tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) e que os dois detidos não conheciam a vítima, apesar de morar na mesma região. Um deles teria pego 550 euros (R$ 2.796, na cotação atual) da mãe para fugir. Um suspeito mora na área nobre de Brasília.