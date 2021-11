Suspeitos morrem em confronto com a polícia em Itabela

Destaque



Publicado em 3 de nov de 2021 e atualizado às 11:49

Uma ação do grupo especializado Rondesp terminou com uma dupla de acusados mortos, durante a tarde desta terça-feira (02) feriado de finados, no município de Itabela.

Relatos dos militares dão conta que a guarnição, transitava pela rodovia federal BR-101, quando notaram uma ação criminosa. Os suspeitos praticavam um assalto contra uma barraca de venda de alimentos orgânicos nas proximidades de uma comunidade de pequenos produtores rurais.

Os militares ainda informaram que tentaram abordar os acusados, que ignoraram a abordagem policial e disparos foram notados. Durante o revide os dois suspeitos foram feridos.

Na sequência os suspeitos foram encaminhados para a unidade hospitalar municipal de Itabela, mas devido à gravidade dos ferimentos morreram antes mesmo de receberem cuidados médicos.

Seguindo protocolos a polícia civil foi informada e o levantamento cadavérico autorizado. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica. A identidade dos dois ainda não foi confirmada.