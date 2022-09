Suspeitos são detidos por compra de voto

Ao menos três pessoas foram detidas, nesta quarta-feira (28) de setembro, para esclarecer sobre uma possível compra de votos na cidade de Itamaraju.

Denúncias realizadas a justiça eleitoral, na cidade de Itamaraju, relatavam que pessoas ligadas a candidato a deputado federal, estariam utilizando de subterfúgios, para promover crime eleitoral de “boca de urna”.

Um caminhão com botijões de gás, que estava sendo distribuído foi levado pela justiça, onde esclarecimentos foram realizados pelo proprietário, com relatos que a aquisição do produto seria de uma instituição sem fins lucrativos.

As imagens da distribuição de gás, repercutiram nas redes sociais e alguns envolvidos utilizaram o espaço na internet para tentar se defender das acusações.

A justiça eleitoral deverá continuar com as investigações, além de intensificar a fiscalização em novas denúncias.

Muitos influenciadores da região, tem utilizado dos números de seguidores para buscar vantagens de políticos, alguns demonstram não possuir qualquer escrúpulo, profissionalismo ou respeito as autoridades e período político.