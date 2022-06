Suzana Pires abre jogo sobre preconceitos sofridos na Globo

Suzana Pires trabalhou na TV Globo como atriz e escritora, mas, de acordo com ela, aquele foi um período em que ela sofreu muito preconceito por ser mulher:

“’Você está muito ativista e a gente não gosta disso’. Às vezes em reunião só tinha eu de mulher e pediam para eu pegar um cafezinho. Já cheguei em reunião na Globo e falaram: você é a Susana Pires autora? Achei que era homônima. Como uma autora de novela vai postar uma foto de biquíni? Nã postava. Só quando acabou o contrato. Sem ressentimento, mas agora não cubro mais minha bunda”, disse a escritora durante entrevista para o titular desta coluna, já disponível no canal do YouTube do Metrópoles.

Suzana também falou sobre o relacionamento conturbado que teve com Marcos Pasquim, a amizade com Susana Vieira e contou que vendeu 20 bolsas Chanel para abrir seu Instituto Dona de Si.

Na organização, Suzana ajuda mulheres a serem empreendedoras na sua área de trabalho.

Confira a entrevista completa no link:

