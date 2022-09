Suzy Camacho conta que foi proibida de ir ao enterro do marido: “Impedida pelos enteados”

Suzy Machado revelou que foi impedida pelos enteados de comparecer a uma cerimônia de despedida de seu marido, Farid Curi, que faleceu aos 85 anos, na semana passada. Segundo informações divulgadas na última terça-feira (27), os filhos do empresário teriam ameaçado a atriz.

Em entrevista à jornalista Fabiola Reipert, Suzy explicou a situação. “A Suzy Camacho procurou a gente para dizer que está sendo perseguida pelos filhos do marido. Ela disse que está sendo impedida pelos enteados de comparecer as cerimônias de despedida do marido. Os filhos do empresário disseram que ela não é bem-vinda e, se por um acaso, ela aparecer nessas cerimônias, vai ser hostilizada”, afirmou Fabiola.

No programa ‘Balanço Geral SP‘, exibido na Record, a jornalista relatou que Suzy estava emocionada durante o desabafo sobre o veto dos enteados: “Ela está se sentindo humilhada, muito triste com essa situação”.

Em nota enviada à reportagem, os herdeiros se pronunciaram e negaram a proibição, afirmando que Suzy esteve presente no velório e no enterro. “Diferentemente do que foi informado, a senhora Suzy Camacho participou do velório e do enterro de nosso pai. Não entendemos a intenção dela em alegar uma suposta, e inexistente, proibição. Importante destacar que nosso questionamento à conduta incomum da senhora Suzy Camacho, amplamente documentada e investigada pelas autoridades, sempre foi pautado pelo bem-estar, cuidado e saúde do nosso pai”, explicaram.

Suzy Camacho se declara ao companheiro Na última quinta-feira (22), Suzy fez uma publicação emocionante em seu perfil do Instagram, desabafando sobre os últimos momentos com o companheiro. “Dizer adeus a quem se ama é terrivelmente doloroso. Mas, devo agradecer a Deus, a honra de ter sido mulher de Farid Curi. Um ser humano inigualável, exemplo de caráter, perseverança, bondade e sabedoria”, escreveu.

“Foram dois anos, um mês e três dias ao seu lado, diariamente no hospital. Estou dilacerada. Peço a Deus que dê ao meu amado marido paz e, a mim, me dê coragem para suportar a saudade. Fique com Deus, meu eterno amor”, complementou ela.

