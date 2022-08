Sylvia Bandeira, ex-mulher do apresentador Jô Soares, lamentou a morte do humorista nesta sexta-feira (5/8). A atriz publicou uma foto em que aparece ao lado do famoso nos anos 80, quando foram casados.

Na legenda, Sylvia disse: “Muito triste.” Na foto, Jô aparece mais novo e com os cabelos encaracolados.

Sylvia foi a segunda esposa de Jô e eles foram casados entre 1980 e 1983. Antes, ele teve um casamento com Therezinha Millet Austregésilo, que teve como fruto o único filho dele, Rafael Soares, falecido em 2014.

Soares estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde 28 de julho, para tratar de uma pneumonia. A causa da morte não foi informada, a pedido da família.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Sylvia Bandeira Oficial (@sylvia_bandeira)

O post Sylvia Bandeira lamenta morte de Jô Soares com foto dos anos 1980 apareceu primeiro em Metrópoles.