Tá rolando? Arlindinho desconversa sobre affair com Alessandra Negrini

Há indícios de novo casal na área! Solteiro há pouco tempo, Arlindinho desconversou em entrevista à coluna Splash, do UOL, no Rock in Rio, quando perguntado sobre um suposto affair com a atriz Alessandra Negrini.

“Eu não falo sobre isso. Estou solteiro, e é isso”, afirmou.

O sambista não revelou nenhum affair desde que terminou o casamento com a modelo Ayeska Massaia, com quem estava desde 2018 e tem um filho.

Os boatos de romance entre Arlindinho e Alessandra começaram a circular quando os dois foram vistos juntos em rodas de samba no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que eles já trocavam mensagens nas redes.

Atualmente, Negrini está morando na capital carioca por conta das gravações da novela Travessia, trama das 21h que vai substituir Pantanal.

