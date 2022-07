Tabu quebrado! Vitória não vencia três jogos seguidos havia nove meses

O Vitória entrou de vez na briga por uma vaga no G8 da Série C do Brasileiro. Para isso, precisou quebrar um jejum que já durava nove meses. Desde outubro do ano passado, o Leão não vencia três jogos seguidos. Para encostar nos protagonistas da terceira divisão, bateu Figueirense, São José-RS e Paysandu. Todos sob o comando de João Burse, que está invicto há quatro rodadas. Antes, na estreia do técnico à beira das quatro linhas, o rubro-negro empatou com o Altos-PI.

O último triunfo, por 1×0, contra o Papão, no Barradão, no domingo (17), fez o Vitória somar 21 pontos e subir três posições na tabela de classificação. O rubro-negro é o 9º colocado, ainda fora do grupo de oito times que garantem vaga na próxima fase da competição.

O 9º lugar, no entanto, não será mantido até o fechamento desta 15ª rodada. Qualquer resultado no jogo entre Manaus e Volta Redonda fará o Leão perder posição. A partida será disputada nesta segunda, às 20h, na Arena da Amazônia, em Manaus.

De qualquer forma, o Vitória confirmou a reabilitação no campeonato e fez algo inédito na temporada. A última vez que o rubro-negro tinha comemorado três triunfos seguidos havia sido em 23 de outubro de 2021. Na ocasião, goleou o Brasil de Pelotas por 4×0, na 31ª rodada da Série B do Brasileiro. Antes, tinha batido o Sampaio Corrêa por 1×0, no mesmo torneio nacional, e vencido o Itabaiana, por 3×0, na fase classificatória da Copa do Nordeste.

Se fizermos um recorte apenas de jogos no Brasileiro, o tabu era ainda maior. A última sequência com três triunfos tinha acontecido em janeiro de 2021, nas últimas três rodadas da Série B de 2020. As vitórias contra Guarani, por 2×1, Botafogo-SP e Brasil de Pelotas, ambas por 1×0, evitaram o rebaixamento naquela edição.

A ideia do Vitória é manter a pegada para entrar no G8 e se manter vivo na competição. Restam ainda quatro jogos na fase classificatória. No próximo domingo (24), o rubro-negro encara o Ferroviário, às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Fora de casa, também tem pela frente o líder Mirassol. No Barradão, jogará contra ABC e Brasil de Pelotas. O elenco ganhou folga na terça-feira (19) e retoma os trabalhos na quarta (20).