Tadeu Schmidt acreditava que Eslovênia era a favorita no início do BBB 22

Tadeu Schmidt revelou que acreditava que Eslovênia era a favorita para ganhar o Big Brother Brasil 2022 no início da edição. De acordo com ele, a modelo e influenciadora digital chamou atenção por causa de seu bom humor.

“A Eslovênia é divertida demais, uma menina simpática e tal… Quando ela chegou, foi a primeira pessoa a entrar na casa, eu olhei e falei: ‘que menina bacana, essa menina é a favorita”, disse em entrevista ao programa “Fim do Expediente”, da rádio CBN.

Entretanto, com o tempo, o apresentador mudou de opinião várias vezes em relação à pessoa que ganharia o prêmio. “Depois, tive muitos favoritos. O gato é que cada dia a gente acha que um é o favorito”, explicou.

“Isso vai mudando com o decorrer dos dias. O fato é que é difícil prever, logo no começo, quem vai ganhar”, afirmou. Eslovênia foi a 11ª eliminada do BBB 22. O vencedor da edição foi Arthur Aguiar.