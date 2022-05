Tadeu Schmidt leva família para conhecer a casa do ‘BBB 22’

O apresentador Tadeu Schmidt compartilhou nesta segunda-feira, 2, fotos de sua família na casa do Big Brother Brasil 22. Ao lado das filhas Laura e Valentina, da mulher Ana Cristina, da mãe e da sobrinha, ele aproveitou o fim do reality show para visitar a casa e se despedir do cenário da edição de 2022.

“E assim foi minha despedida da casa do BBB 22: apresentando para a minha mulher, minhas filhas, minha mãe e minha sobrinha-afilhada. Jamais um ponto turístico ou parque de diversões provocou tamanho impacto”, escreveu na legenda da publicação.

Tadeu agradeceu e disse que vai lembrar com carinho do cenário da casa da primeira edição em que esteve no comando. “Essas paredes viram muita história… Esse foi o cenário da maior missão da minha vida. E, consequentemente, da maior realização”.

“Vou lembrar com carinho de cada cantinho… Até do Lolipop. (Inclusive, fiz questão de tirar foto com minha filha Laura, cujo apelido é Lóli)”, brincou, em referência ao quarto em que dormiam os participantes eliminados um atrás do outro durante o reality.

O apresentador volta ao comando do BBB em 2023 e finalizou: “Muito obrigado, casinha. Já estou ansioso para ver como você vai se vestir para 2023”.