Tainá Müller comemora sucesso na estreia da segunda temporada de ‘Bom Dia, Verônica’

A trama, baseada no livro homônimo de Raphael Montes e Ilana Casoy, traz Tainá Müller no papel principal, como ‘Verônica Torres’. A atriz celebra primeiro lugar da série no top 10 da Netflix. A nova temporada nem bem chegou na plataforma e já é um sucesso. Em seu perfil no Instagram, Tainá agradeceu o público pela repercussão da segunda temporada, que está disponível desde o dia 03 de agosto no serviço de streaming.

+ Muitas novidades! Confira os filmes que estreiam nesse mês de agosto

Na segunda parte da produção, a série fala sobre mulheres abusadas sexualmente e vendidas para o exterior, com Reynaldo Gianecchini interpretando Mathias, um líder religioso que convence as fiéis que possuí o poder da cura e usa disso para abusá-las. A esposa do vilão, Gisele, e a filha adolescente Ângela, também são vítimas. O elenco conta com nomes de peso como Camila Morgado, Eduardo Moscovis e Klara Castanho, que recebeu um destaque por sua atuação. Recentemente a jovem revelou ter engravidado de um abuso que sofre e, entregado a criança para adoção.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tainá Müller (@tainamuller)

Reynaldo Gianecchini compartilha mudança de visual para interpretar vilão Nesta quinta-feira (04), o ator publicou em seu Instagram um TBT mostrando o processo para se transformar no personagem ‘Mathias’, o grande vilão da segunda temporada de ‘Bom Dia Verônica’. Ao longo do post composto por 10 fotos, Gianecchini mostra a mudança de visual para viver o personagem. Ele mudou a tonalidade de algumas mechas do cabelo, colocou lentes de contato e tingiu a barba de branca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Reynaldo Gianecchini (@reynaldogianecchini)

Veja o que está rolando na TV:

+ Ilha Record 2: Jaciara e Solange vão para o Exílio

+ Poliana Moça: Song e Luigi finalmente se beijam

+ Além da Ilusão: Revoltada, Emília parte pra cima de Giovanna