Tainá Müller surpreende seguidores ao compartilhar foto com Alanis Guillen

Tainá Müller, que interpreta Verônica na série ‘Bom dia Verônica’, compartilhou no último sábado (06), uma foto belíssima ao lado de Alanis Guillen. As duas aparecem juntas em uma selfie carregada de beleza.

+ Tainá Müller comemora sucesso na estreia da segunda temporada de ‘Bom Dia, Verônica’

Alanis está brilhando no papel de Juma, protagonista da novela ‘Pantanal’. Tainá dá vida a personagem principal da produção ‘Bom dia Verônica’, série que ficou em 1º lugar dos mais assistidos na Netflix. Na legenda da publicação do Instagram, Tainá aproveitou para brincar, relembrando uma das frases famosas de Juma na novela: “Bom dia, quérimbora”, escreveu.

Tainá Müller elogia Klara Castanho em bastidores

Ainda no último sábado (06), a atriz também publicou um registro em seu perfil do Instagram, um registro ao lado das colegas de elenco, Klara Castanho e Liza Del Dala. A protagonista da produção exaltou o talento das jovens.

“Uma salva de palmas pra essas duas meninas talentosas com todo um futurão brilhante pela frente. Klara Castanho e Liza Del Dala”, escreveu ela na legenda da publicação. A série ‘Bom dia Verônica’ traz Klara como Ângela e, Liza Del Dala como Carol. A produção também conta com Reynaldo Gianecchini, no papel do vilão Matias.

