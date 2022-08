Taís Araújo conta que rebateu ator da Globo após comentário racista: ‘Ele não teve resposta’

A atriz Taís Araújo comentou sobre a fama de “metida” que possui nos bastidores da Globo. Durante participação no podcast “Quem Pode, Pod”, a apresentadora Giovanna Ewbank comentou que sempre ouvia comentários do tipo quando trabalhava na emissora carioca. Taís disse que desde pequena as pessoas costumam classificá-la dessa forma. “Na minha infância e na minha adolescência, fatalmente eu tive que levantar o meu nariz porque senão eu seria atropelada. Fui criada em um lugar muito branco e de elite”, contou a atriz, que cresceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Sem revelar o nome do artista, Taís também disse que ela já rebateu um ator que fez um comentário de teor racista perto dela. “Uma vez, um ator lá na Globo virou para mim e falou assim: ‘Engraçado, eu não conheço nenhum negro que seja bem sucedido que não seja prepotente e arrogante’. Eu virei para ele e falei: ‘Será que não é você que não está acostumado a ver os negros em lugares de poder e só entente o negro em lugar de subserviência? Se não estiver subserviente a você, acha que é prepotência?’. Ele não teve resposta.” A artista, que é casada com o ator Lázaro Ramos, pontuou ainda que “é muito difícil para o brasileiro encarar uma mulher negra de frente sem tachá-la de metida, prepotente e arrogante”.

