Talita Oliveira se filia ao Republicanos para tentar Câmara

Para se candidatar à Câmara dos Deputados, a deputada estadual Talita Oliveira se filiou ao Republicanos, sigla que recebeu esta semana Tarcísio de Freitas e Damares Alves, que deixaram os ministérios que comandavam para tentar, respectivamente, o governo de São Paulo e uma vaga no Senado.

Além do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, o Republicanos foi o destino de muitos bolsonaristas nesta janela partidária.

“Hoje é um dia especial. Estou oficialmente me filiando ao partido Republicanos, um partido conservador, onde irei continuar trabalhando e lutando pelos nossos valores, nossa família, nossa liberdade, nossa pátria e o nosso Deus”, declarou Talita. “No Republicanos, estarei firme na missão de apoiar e levar o nome do nosso presidente Jair Bolsonaro. Afinal, temos um objetivo em comum: contribuir para o crescimento da Bahia e do Brasil”, completou a deputada.