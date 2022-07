Talleres vence Colón fora e se garante nas quartas de final da Libertadores

Pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, Colón e Talleres fizeram um dos duelos argentinos da noite desta quarta-feira. O jogo, realizado no Estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé (ARG), terminou com vitória dos visitantes por 2 a 0. Os gols que decidiram a classificação foram marcados por Federico Girotti e Angelo Martino.

Dessa forma, pelo empate em 1 a 1 no confronto da ida, o Talleres somou 3 a 1 no placar agregado e garantiu a vaga para as quartas de final da competição continental.

Agora, o time de Córdoba espera o vencedor do outro duelo de argentinos – River Plate e Vélez Sarsfield – para saber quem enfrentará na próxima fase. O time treinado por Cacique Medina, que passou pelo Internacional no início do ano, venceu a primeira partida por 1 a 0 e tem vantagem na disputa.

O JOGO

A partida começou quente e, logo aos cinco minutos, o Talleres teve chance de abrir o marcador. Após levantamento, Matias Esquivel cabeceou cara a cara com Ignacio Chicco, que fez ótima defesa para impedir o tento visitante.

Na altura do minuto 24, o Colón respondeu com cruzamento de Christian Bernardi para dentro da área. A defesa tirou, mas a equipe mandante reclamou muito por um toque de braço. O árbitro brasileiro Anderson Daronco, entretanto, mandou o jogo seguir.

Já partindo para a reta final da primeira etapa, o Talleres teve a melhor chance do jogo. Alan Franco aproveitou rebote de Chicco, dominou e tirou o goleiro da jogada. Porém, sua finalização foi tirada em cima da linha pela defesa do Colón.

Na volta do intervalo, o Talleres precisou de apenas dois minutos para finalmente abrir o marcador. O atacante Federico Girotti aproveitou cruzamento de Matias Emanuel Godoy e apenas empurrou para o fundo da rede.

O Talleres continuou criando as melhores oportunidades mesmo após o gol. Aos 19 minutos da etapa complementar, o clube de Córdoba chegou novamente com perigo. Após chute rebatido pela defesa, a bola sobrou para Girotti dentro da área. O atacante ajeitou o corpo e bateu forte, mas Chicco fez um milagre e jogou para escanteio.

Na reta final do jogo, o Colón teve chance de empatar a partida e se manter vivo na competição. Aos 40 minutos, após desvio da defesa, a bola sobrou para Ramon Ábila, que disparou livre e ficou cara a cara com o goleiro, porém, foi travado na hora do chute.

Praticamente no último lance do confronto, aos 52, o Talleres aproveitou contra-ataque e matou a partida. Alan Franco disparou pela direita e rolou para Angelo Martino apenas empurrar para o gol.