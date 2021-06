TAMARAJU | Vereadores aprovam, indicações, pedidos, EMENDA e título de honraria

Os vereadores do município de Itamaraju estiveram novamente reunidos em sessão ordinária nesta terça-feira (08), para discutir sobre assuntos sociais, projetos de leis, indicações e pedidos de providências.

E seguindo os critérios do regimento da casa, foram realizadas a leitura do texto bíblico e da ATA da sessão anterior pela vereadora Rosineide Cunha (Rose da Saúde). Onde o documento da sessão anterior foi colocado em votação presidente Rubens Cleudes de Jesus Neves, com aprovação dos edis presentes.

Prosseguindo com as atividades da casa, o vereador Alex Soares efetuou a leitura dos pedidos de providências, indicações e projetos de lei apresentados pelos edis da Câmara Legislativa.

A palavra foi franqueada, no entanto, nenhum parlamentar optou em utilizar o espaço destinada ao debate de ideias.

Como ordem do dia foram votados os seguintes instrumentos:

Indicações 029/2021, 031/2021, 032/2021, 033/2021, com requisitando reparos ou reforma em unidades municipais, também pavimentações que possibilitem a melhoria de vida dos moradores;

Pedidos de Providência de números 065/2021, 066/2021, 067/2021, 068/2021, 069/2021, 070/2021 e 071/2021, com solicitações reforma de unidade municipal, limpeza de ruas, pintura de faixas de pedestres, construções de pontes, construção de tanques destinada a criação de peixes, modificação de ponto de ônibus e reparo de rodovia entre bairros.

Oficio 029/2021 com EMENDAS que apresente efeito supressivo na lei municipal 009/2021 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do exercício 2022.

O projeto de decreto Legislativo 003/2021, concedendo título de cidadão Honorário de Itamaraju, a MARCOS AURÉLIO MARQUES DA CUNHA, diretor do site Itamaraju Notícias.

Os instrumentos (indicações, pedidos de providência, EMENDA e projetos de decreto) colocados em votação como ordem do dia, foram todos aprovados de forma unânime.

A próxima sessão está marcada para acontecer na terça-feira (15) de junho às 19 horas.