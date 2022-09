Tânia Mara desistiu de A Fazenda 14 para tentar vaga no BBB. Entenda

A 14ª edição do reality A Fazenda, da Record, estreia na próxima terça-feira (13/9), e já contava com Tânia Mara como uma das participantes confirmadas. Contudo, em cima da hora e já com contrato fechado, a cantora decidiu desistir da participação.

Segundo revelou a coluna Em Off, de Fábia Oliveira, o motivo para a desistência teria sido o vislumbre de uma vaga em outro reality show: o Big Brother Brasil. Ainda segundo a colunista, para atingir seu objetivo, Tânia conta com a ajuda de seu ex-marido, Jayme Monjardim.

Recentemente, o diretor do BBB, Boninho, deu a entender que não convida ex-fazendeiros para o Camarote da casa mais vigiada do Brasil, quando justificou não ter chamado Nicole Bahls para a 23ª edição dizendo que ela já havia “queimado cartucho” com A Fazenda.

Os fazendeiros desta edição – dentre eles, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, já estão confinados desde o último domingo (4/9) em um hotel em São Paulo, onde permanecerão até seguirem para o sítio Toca do Tuim, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana do estado.

