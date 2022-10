Tarcísio afirma que irá retirar câmeras dos uniformes da PM se eleito

O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que irá retirar as câmeras instaladas nas fardas dos policiais militares paulistas, caso seja eleito. A declaração aconteceu durante entrevista ao Programa Pânico do canal Jovem Pan, nesta sexta-feira (7/10).

“O estado está do lado dele (policial), por isso eu tive uma postura muito crítica com relação às câmeras. O que representa a câmera? É uma situação deixar o policial em desvantagem em relação ao bandido”, afirmou o candidato do Republicanos.

Para Tarcísio de Freitas, a retirada das câmeras do uniforme policial demonstra que o governo está ao lado dos agentes.

Confira:

O ex-ministro da Infraestrutura e aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) já tinha dado indícios de que gostaria de retirar as câmeras dos uniformes polícias, mas nesta sexta confirmou que a medida será adotada caso seja eleito.

Transparência As câmeras nos uniformes dos agentes de segurança foram instaladas em agosto de 2020, durante a gestão do ex-governador João Doria (PSDB). Desde da adesão dos equipamentos a letalidade da polícia teve uma queda de 72% no estado de São Paulo, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) estadual.

Para o ex-governador João Doria, a medida tem como objetivo dar mais transparência às ações dos agentes de segurança política de São Paulo.

Antes da implementação das câmeras nos uniformes policiais, no primeiro semestre de 2020, foram registradas 435 mortes cometidas por policiais militares em serviço. Durante os primeiros sete meses deste ano foram detectadas 123 mortes.

Diferente de Tarcísio de Freitas, Fernando Haddad (PT) defende a amplificação da instalação dos equipamentos nos uniformes policiais.

