O ator Tarcísio Meira, que morreu em 2021, ficou furioso quando a Globo resolveu seguir com a novela De Corpo e Alma após o assassinato de Daniella Perez. A informação foi revelada por Carla Albuquerque, que é ex-funcionária da emissora e trabalhou na produção da trama.

“Nunca vou esquecer, teve um evento com o próprio Tarcísio Meira, ele [estava] muito irritado. Ele era muito sério, era um ator muito interessante, correto, nunca reclamava. Um dia, ele falou: ‘Não entendo como ainda estamos aqui gravando essa novela’. Quando vem de um ator mais velho é uma coisa que faz até a gente acordar. Mas não tínhamos escolhas, tivemos que continuar”, contou a jornalista no canal do YouTube Investigação Criminal.

Carla acredita que a Globo poderia ter encerrado a produção depois da tragédia e lembrou que o clima nas gravações ficou ruim: “Nós não decidimos absolutamente nada, mas foi no mínimo estarrecedor. A novela se chamava De Corpo e Alma, mas a alma foi embora, era um bando de zumbis.”

O post Tarcísio Meira queria interromper novela após morte de Daniella Perez apareceu primeiro em Metrópoles.