Tatá Canhedo e Diego Pessoa iniciam as comemorações do casamento

Os noivos Tatá Canhedo e Diego Pessoa irão oficializar a união no próximo sábado (15/10) em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Na última quinta-feira (13/1), o casal deu início às comemorações com uma festa de Welcome Drinks na casa à beira-mar onde estão hospedados. Convidados de Brasília e de diferentes partes do mundo já desembarcaram no local.

Tatá e Diego receberam os amigos e familiares com muita alegria e animação. Os pombinhos solicitaram a todos que se vestissem de branco para festejarem o sunset badalado. Eles contaram com a cerimonialista Mamá Omena para orquestrar toda a programação.

“O objetivo do primeiro dia de festa era ser algo bem descontraído. Mas a Tatá é exigente e tem muito bom gosto”, compartilha a profissional. Ela conta que a maioria dos fornecedores que farão acontecer o enlace são locais, um dos desejos da noiva.

O Welcome Drinks foi embalado pela dupla sertaneja Enzo e Rafael. Mais tarde, o DJ DUMORERA ficou a cargo da trilha sonora.

A ambientação era um espetáculo à parte, tendo, à frente, o talentoso decorador Walmy Becho. O mar azul serviu de pano de fundo para a mesa principal, que recebeu inúmeros docinhos, conchas, orquídeas renantheras e uma escultura de deusa grega que se destacou. A pedido de Tatá, o bolo escolhido era de rolo, uma homenagem ao Nordeste, destino eleito para a troca de alianças.

O chef Wanderson Medeiros, do WGourmet, assinou o saboroso buffet da ocasião. Durante o evento, ele finalizou a tradicional paella de Milagres, uma das atrações da noite.

Para completar, um bar repleto de drinques personalizados com o monograma dos noivos e servidos em cocos contribuíam para o clima tropical proposto pelo casal.

Nadia Yusuf, Tatá Canhedo e Maria Victória Salomão Thiago Lacerda e Tayná Gouveia Tatá e Diego Nadia Yusuf, Amanda Guerra, Tatá Canhedo, Valéria Bittar e Maria Victória Salomão Vavá, Claudia e Maria Victória Salomão Camila Nereu e Tatá Canhedo Duda Portella e Juliano Amorim com Tati Lacerda Diego Pessoa, Tatá Canhedo, Claudia e Márcio Salomão Luiza Nasser Caiado, Gabi Bessa, Vanessa Souza Lima, Camila Nereu e Juliana Colpo Eugênio Carvalho Filho com Maria Victória, Márcio, Claudia e Vavá Salomão Ingrid Campos, Claudia Salomão e Babi Goulart Os noivos Detalhes da mesa do bolo DJ DUMORERA agita a festa Karinne Hernandez, Raissa Leitão, Sylvia Venâncio e Ana Carvalho Aline Marquez Amanda Guerra e Tatá Canhedo Paulo Renato Roriz e Valéria Bittar Mãe da noiva, Rosângela Lacerda Luiza Nasser Caiado Ensaio do casal com Celso Junior Tatá e Diego

Manuella Cruz, Diego Pessoa, Tatá Canhedo e Igor Claudino Serviço

Cerimonial: Mamá Omena

Local: Casa Anaya

Decoração: Walmy Becho

Buffet e paella: WGourmet, do chef Wanderson Medeiros

Bar: Itynerantys Bar

DJ: DUMORERA

Maquiagem da noiva: Eduardo Arruda

Dupla sertaneja: Enzo e Rafael

Docinhos: Lana Bandeira Doces

Fotografia: Celso Junior

Filmagem: Megalume Wedding Films

