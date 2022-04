Tatá Werneck explica ausência em desfile para Paulo Gustavo: ‘Não consegui’

A humorista Tatá Werneck não compareceu ao desfile em homenagem ao amigo Paulo Gustavo, feito pela São Clemente, na noite da sexta (22), no Rio. A ausência de Tatá chamou atenção porque ela já havia confirmado que ia.

“Tentei participar do desfile, mas por diversos motivos não consegui. Infelizmente nem sempre as coisas saem como planejamos. Tenho certeza de que Paulo viu meu esforço. A São Clemente fez uma linda homenagem, e é isso que importa”, explicou Tatá à revista Quem.

Nas redes sociais, antes do desfile, Tatá havia confessado que ainda tem medo de sair de casa, por conta da covid-19, destacando que apesar de estar vacinada a filha, Clara Maria, ainda não pode ser imunizada. Ela disse que estava lutando contra o pânico para ir homenagear o amigo.

“Não saio, não vou a festas. Me zoaram quando me viram com duas máscaras na cerimônia (velório de Paulo Gustavo). Deus tenha piedade dessas pessoas. Vou enfrentar um grande medo”, desabafou.

Ela afirmou que iria de máscara. “Vou com minha máscara e vou tirar só na hora do desfile. Confesso que estou bem nervosa. Mas se eu não estivesse nessa homenagem iria me arrepender muito. Peço de antemão desculpas caso alguém me ache antipática. O laudo é cagaço”, acrescentou, lembrando que perdeu dois outros grandes amigos, além de Paulo, para a covid-19.

A humorista ainda publicou um vídeo em que aparecia se maquiando para o evento.

A São Clemente levou a vida de Paulo Gustavo para a avenida, com carros alegóricos em referência aos trabalhos do ator. A mãe do artista, Déa Lúcia, o viúvo, Thales Breta, e vários amigos participaram da homenagem.