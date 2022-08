Tata Werneck faz declaração comovente para Claudia Jimenez: “Te amo”

A atriz e comediante Tata Werneck lamentou a morte da amiga Claudia Jimenez no Instagram. A postagem, feita neste sábado (20/8), comoveu os seguidores da global, que fez uma verdadeira declaração de amizade.

“Querida amiga, comediante referência para qualquer pessoa que sonhe em trabalhar com humor. Você é genial. E quando fizemos novela juntas, nos tornamos amigas. Você virou uma confidente. Me dava colo. Conselhos. E mostrava seu talento todos os dias”, escreveu a apresentadora.

“Me apaixonei por você. Viramos sobrinha e tia. Te amo. Grande devota de Santa Terezinha. Mais uma coisa que você me ensinou. Eu te amo demais, Claudinha. Obrigada. Um beijo imenso na Stella e em toda sua família”, finalizou.

A atriz faleceu na manhã deste sábado (20/8), aos 63 anos, no Rio de Janeiro. A artista estava internada em um hospital na zona sul da cidade. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Nos últimos anos, a atriz passou por uma série de cirurgias cardíacas. Em 1999, colocou cinco pontes de safena no coração. Em 2012, fez a substituição de uma válvula aórtica e, dois anos depois, colocou um marca-passo.

O velório da artista será aberto ao público, para que os fãs “que sempre prestigiaram a atriz e aplaudiram o seu trabalho possam prestar as últimas homenagens”. A cerimônia ocorre neste sábado (20/08), das 12h às 16h30, no Cemitério Memorial do Carmo, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

