Tati Quebra Barraco se supera e faz valer participação em Travessia

Há 17 anos, Tati Quebra Barraco emplacava o primeiro funk em uma telenovela. Boladona, o hit que quebrou as barreiras do preconceito e levou o nome da artista ao mais alto patamar já alcançado por uma artista do gênero, até então, foi tema de Raíssa, interpretada brilhantemente por Mariana Ximenes na emblemática América, de Glória Perez. Agora, com uma oportunidade agarrada com unhas e dentes, a funkeira se reinventa na carreira e faz de Travessia o seu novo divisor de águas após o susto de A Fazenda 13.

No capítulo da terça-feira (18/10), Tati fez sua estreia como atriz no novo cartaz das 21 horas da Globo, repetindo a parceria com a renomada autora. O que chama a atenção, é que não precisou de muito para que seu desempenho ganhasse elogios da crítica especializada. Sonia Abrão, uma das especialistas mais respeitadas do jornalismo de celebridades e TV, está entre as profissionais que notaram o carisma e o talento de Tati neste desafio de enorme responsabilidade. “Maravilhosa, muito convincente. Ela foi tão bem nessa estreia”, disse a apresentadora.

Em Travessia, Tati faz apenas uma participação especial, porém, suas aparições como a presidiária que dividi cela com a protagonista Brisa (Lucy Alves) já ganhou o coração do público que acompanha a história. De um modo geral, Tati voltou a ganhar os holofotes por um trabalho impecável e fora do que é cômodo pra ela, que é a música.

Aparentemente bastante à vontade, a cantora prova que fez valer da oportunidade e, é claro, embora a direção assertiva de André Barros e Mauro Mendonça, ela tambem mostra que se preparou para estar ali.

O novo momento de Tati Quebra Barraco é um tanto curioso, pois vem pouco tempo após sua ida para o reality A Fazenda 13 (Record TV). Uma empreitada que, convenhamos, não foi tão bem-sucedida quanto se esperava. A funkeira foi a 6ª eliminada do programa numa roça com MC Gui e Rico Melquiades.

Agora é contar com a sorte e com a pressão do público para que Glória Perez faça sua personagem ganhar mais tempo de tela em Travessia. Merecedora!

