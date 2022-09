Tati Zaqui, Milflows, Ingrid Ohara : Conheça todos os participantes de ‘A Fazenda 14’

Nesta semana começa a 14ª edição de ‘A Fazenda‘, o reality show da TV Record com famosos que agita as redes sociais neste fim de ano. Assim como na edição passada, este ano terá o ‘Paiol’ em que os fãs poderão escolher quem entra na casa e a votação já está aberta. Todos os outros 21 participantes foram apresentados nesta segunda-feira, 12. Confira abaixo todos os nomes dos participantes:

Ellen Cardoso (Moranguinho)

A dançarina Ellen Cardoso, também conhecida como Mulher Moranguinho, foi a primeira confirmada na casa. Casada com o cantor Naldo Benny ela chegou a comentar como será o programa. “Entrei porque quero viver essa experiência. Há alguns anos, eu fui convidada, mas não fui, agora eu me sinto preparada. Claro que o dinheiro ajuda”, falou a dançarina, que após passar um tempo se dedicando à maternidade quer retomar a carreira artística. “A visibilidade [do programa] é muito grande”, comentou.

Ruivinha de Marte

A influenciadora digital Ruivinha de Marte também estará na nova edição de “A Fazenda”. Ela soma milhões de seguidores nas redes sociais e aceitou participar do reality para conquistar um novo público e ficar conhecida em todo o Brasil. “Busco fama e dinheiro. Sei que tenho bastante seguidores, mas muitos no Brasil ainda não me conhecem, busco mais visibilidade”, contou. No jogo, Ruivinha pretende ser o mais autêntica possível. “Não tenho muita estratégia, vou ser eu mesma. Vou deixar levar, entrar de cabeça”, declarou.

Deborah Albuquerque

Após causar polêmica no “Power Couple Brasil”, Deborah Albuquerque se prepara para encarar um novo reality. Agora longe do marido, o médico Bruno Salomão, a artista acredita que será mais difícil de se controlar. “Estou preparada para ir sem o fofinho. Acho que minha versão sem ele vai ser bem mais furacão”, comentou. Deborah disse que participar de “A Fazenda” sempre foi um sonho: “Faço tudo para aparecer, sou artista”.

Thomaz Costa

O ator Thomaz Costa é conhecido por ser ex-namorado da atriz Larissa Manoela. Thomaz fez parte do elenco de “Carrossel”, no SBT, e, ao deixar a carreira de ator-mirim, apostou na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Atualmente, não faz mais posts na rede social, pois se tornou religioso. No reality, ele disse que o público vai ver todas as suas versões. “Vocês vão ver o Thomaz que der em mim, mas hoje estou em Jesus sim”, comentou. Esse é o segundo reality do ator, que já esteve em “A Ilha”.

Iran Malfitano

O ator Iran Malfitano fará sua estreia em um reality em “A Fazenda 14”. O ex-galã da Globo enfatizou que “nunca foi planta” e não terá esse perfil no jogo. O artista passou por dificuldades financeiras nos últimos anos e chegou a trabalhar como motorista de aplicativo, mas, no “Hoje em Dia”, ele negou que está entrando no jogo por causa do prêmio milionário. “Todo mundo teve muito problema na pandemia, o meio artístico foi muito afetado”, comentou. “Acho que é uma oportunidade de eu me conhecer melhor, gosto de coisas que me tiram do cotidiano”.

Deolane Bezerra

Um dos nomes mais especulados nas redes sociais, a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra entra no jogo com o favoritismo do público, mas acredita que isso não é uma vantagem. “Não serei o grande nome [do reality], acho que o grande nome da ‘Fazenda’ será quem vai se destacar lá dentro”, comentou. A viúva de MC Kevin também falou sobre os receios do confinamento: “Tenho medo de não saber lidar com a saudade dos meus pequenos, da minha família e querer voltar para casa antes”.

Shayan Haghbin

O empreendedor iraniano ficou conhecido no reality show ‘Casamento às Cegas Brasil’, da Netflix, e já trabalhou como garoto-propaganda de uma empresa de colchões. Alguns apostam que ela entra para ‘limpar a barra’.

Rosiane Pinheiro

A baiana de 48 anos é modelo, atriz e dançarina. Ela fez parte do grupo Gang do Samba nos anos 1990.

Ingrid Ohara

A influenciadora digital carioca é muito conhecida nas redes sociais, com mais de 4 milhões de seguidores. No seu canal no Youtube ela estrela o reality show ‘Amigas de Férias’.

Lucas Santos

O ator e cantor estrelou Carrossel em 2012 e se junta a Thomaz Costa que tambéme estava no elenco.

Tati Zaqui

A cantora de 28 anos é também compositora e dançarina do funk paulista. Ficou famosa com os hits ‘Parará Tibum’ e ‘Água na Boca’.

Vini Buttel

O modelo e influenciador digital está em seu segundo reality show depois de participar do ‘De Férias com o Ex’. Ao ser cotado para entrar em A Fazenda 14, Vini recebeu alguns hates de seguidores.

Pelé Milflows

O rapper carioca entra na casa para alavancar sua carreira. Amigo de Tati Zaqui, ele tem músicas conhecidas como ‘Vem Cá’, ‘Baila Mais’ e ‘De Love’.

Bruno Tálamo

Aos 33 anos, o jornalista do programa ‘A Tarde É Sua’, da apresentadora Sonia Abrão, está em seu primeiro reality show e deve agitar a casa com as fofocas.

Pétala Barreiros

A influenciadora digital de 23 anos ficou conhecida nas redes sociais ao se envolver em uma polêmica com o ex-marido Marcos Araújo, dono do Festival Villa Mix, e a atual namorada dele, a apresentadora Livia Andrade. Ela o acusou de abuso sexual.

Bárbara Borges

A atriz de 43 anos teve passagens pela TV Globo e Record. Foi indicada como revelação no Prêmio Qualidade Brasil e atuou em novelas como Senhora do Destino, Balacobaco e Bela, a Feia. Bárbara também era paquita do Xuxa Park nos anos 90.

André Marinho

O cantor ex-Bro’z ficou famoso no reality Popstars, do SBT, onde começou boyband. Cantou até 2005 e entre 2008 e 2015 foi vocalista do grupo de pagode Cupim de Mesa.

Alex Gallete

O ator, apresentador e influenciador digital não é muito conhecido do grande público, mas já participou de outro reality show da Record, o ‘A Casa’, de 2017.