Taxa de desemprego fecha segundo trimestre em 9,3%

A taxa de desemprego ficou em 9,3% no trimestre encerrado em junho, o menor patamar para o período desde 2015. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados nesta sexta-feira (29) pelo IBGE, mostram que houve queda de 1,8 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior.

A porcentagem equivale a 10,1 milhões de brasileiros à procura de uma vaga, 1,9 milhão a menos do que em março, ou uma retração de 15,6%.

E a Pnad verificou outros recordes em junho: a população ocupada foi a maior desde o início da série histórica, em 2012. O contingente estimado em 98,3 milhões de pessoas, representa uma alta de 3,1% frente ao trimestre Janeiro/Fevereiro/Março, ou 3 milhões de pessoas a mais. Mas a quantidade de informais também alcançou um pico, depois de crescer 2,6% e chegou a 39,3 milhões de trabalhadores.

Apesar disso, a gerente da pesquisa, Adriana Beringuy, explica que, proporcionalmente, o cenário é de estabilidade.

Entre os informais, se destaca o incremento de 827 mil pessoas no grupo de empregados sem carteira assinada no setor privado, o que fez o contingente também se tornar o maior da série, totalizando 13 milhões de pessoas.

No último trimestre, o número de trabalhadores por conta própria, formais e informais, também bateu recorde histórico e foi estimado em 25,7 milhões. Na avaliação do IBGE, esse movimento está relacionado à retomada de algumas atividades do setor de serviços, que foram bastante impactadas pelas medidas de isolamento social durante a pandemia de covid.

Ainda de acordo com a Pnad, o aumento da ocupação não se refletiu na elevação da renda. A quantia média mensal de R$ 2.652 representa uma estabilidade, na comparação entre o primeiro e o segundo trimestres do ano, mas uma queda de 5,1% com relação ao que os trabalhadores recebiam em junho do ano passado.

