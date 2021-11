Taxa de homicídio volta a crescer em Teixeira, mais uma pessoa assassinada

Crime



Publicado em 24 de nov de 2021

A sucessão de crimes no município de Teixeira de Freitas parece não ter fim, durante o período noturno de terça-feira (23) de novembro, mais uma pessoa foi assassinada no bairro Bonardiman.

Relatos dão conta que dois indivíduos armados interceptaram Hugo Benito Vilela Neto (27 anos), que tentou fugir e acabou adentrando nas dependências de um bar, mas foi alcançado e os autores abriram fogo contra a vítima com cerca de 20 disparos.

Populares notificaram as autoridades policiais, unidades estiveram no local, sendo resguardo o cenário do crime.

A polícia técnica realizou o levantamento cadavérico e coletou indicio da cena do homicídio.

O corpo foi transferido para o IML do município. Com base no material coletado e relatos de testemunhas a polícia deverá abrir um inquérito para apurar a motivação e autoria do assassinato. A vítima era natural de Itanhém.