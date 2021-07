Taxista itamarajuense e casal são detidos com arma, droga e dinheiro no ES

Destaque



Publicado em 16 de jul de 2021 e atualizado às 10:21

Uma ação da polícia militar capixaba conseguiu interceptar um casal que ocupava um taxi pertencente ao município de Itamaraju que trasnportava arma, droga e dinheiro para o estado do Espírito Santo.

A abordagem ocorreu na última quarta-feira (14), nas proximidades de um hipermercado às margens da BR-101 no bairro de Araçá, no município de Linhares.

A polícia recebeu informações, onde indivíduos teriam saído de Itamaraju, transportando armas e drogas para o estado capixaba. Ao avistarem o veículo VW Voyage de placa RCM-9C20 com placa de Itamaraju, viaturas fecharam o cerco e abordaram os ocupantes.O condutor do veículo um homem de 39 anos, estava com R$ 1.320,00 reais em espécie.

Nas buscas realizadas ao interior do veículo foram localizadas 30 buchas de material entorpecente e uma arma municiada. Nenhum dos ocupantes assumiu a posse da droga. No entanto, o taxista alegou ser dos passageiros.

O material foi apreendido e o caso foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Linhares, os homens são naturais de Itamaraju e a mulher natural de Linhares.