Taxistas e caminhoneiros recebem quarta parcela do auxílio hoje

Os taxistas e os caminhoneiros autônomos recebem nesta terça-feira (18) a parcela deste mês do benefício pago pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Este é o quarto mês em que o governo paga o Benefício Taxista e o Benefício Caminhoneiro-TAC.

Para novembro, a previsão é que os benefícios sejam pagos no dia 19. E as prefeituras terão até o dia 7 de novembro para atualizar as informações de cadastro dos taxistas. Os transportadores autônomos de cargas também têm até 7 de novembro para atualizar a autodeclaração.

Em dezembro, os benefícios para taxistas e caminhoneiros autônomos devem ser pagos no dia 10. Depois disso, o Ministério do Trabalho vai fazer um balanço e, se sobrar dinheiro, pode pagar uma parcela extra a esses motoristas.

Os valores serão depositados na poupança social digital aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal. O dinheiro deve ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Se o benefício não for usado até 90 dias depois do depósito, o recurso volta ao Tesouro Nacional.

Economia Brasília Victor Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional Auxílio caminhoneiros Taxistas 1:11