Taylor Swift anuncia lançamento de novo álbum em outubro

A cantora Taylor Swift animou os fãs ao anunciar a chegada de seu novo álbum, que se chamará “Midnights“. O anúncio foi feito pela cantora na noite de domingo, 28, quando ela subiu ao palco do VMA para aceitar o prêmio de vídeo do ano por “All Too Well“. “Eu achei que este seria um momento divertido para revelar que meu novo álbum sai em 21 de outubro. E eu darei mais detalhes à meia-noite!”, disse durante sua declaração no palco. No Instagram, Taylor afirmou que o álbum será composto por 13 músicas que foram escritas durante “noites que passou em claro” ao longo de sua vida. “Nós ficamos deitados, acordados, sentindo amor ou medo, inquietude e lágrimas. Nós ficamos olhando para as paredes e bebemos até que elas falem conosco. Nós nos contorcemos em gaiolas construídas por nós mesmos e rezamos para que não estejamos – bem nesse minuto – prestes a cometer um erro que vai mudar toda a nossa vida. Esta é uma coleção de músicas escritas no meio da noite, uma jornada por terrores noturnos e sonhos doces. Os chãos em que andamos e os demônios que enfrentamos. Para todos nós que ficamos nos virando na cama e decidimos manter os abajures acesos e procurar por algo – esperando que talvez, só talvez, quando o relógio atinge o número 12… nós possamos encontrar a nós mesmos”, revelou a cantora. O novo álbum será o sucessor de “Folklore” e “Evermore”, lançados pela artista em 2020.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taylor Swift (@taylorswift)