Taylor Swift usou peça da marca carioca Farm em clipe Anti-Hero

Os versos “It’s me, hi, I’m the problem, It’s me” não sai da mente dos fãs de Taylor Swift desde o lançamento do novo álbum da cantora na última sexta-feira (21/10), batizado de Midnights (Meia-noite, em livre tradução). A novidade tão aguardada tem um gostinho especial para os brasileiros. Isso porque, no clipe do single Anti-Hero, que segue no topo das paradas, Taylor usou uma peça da marca carioca Farm.

Vem ver!

O décimo trabalho de estúdio da cantora chegou quebrando recordes no Spotify: o álbum foi o mais transmitido em um único dia, e Taylor foi a artista mais ouvida em um único dia na história do streaming de música.

Apesar da sonoridade alegre, no clipe de Anti-Hero Swift ilustrou o que é conviver com a síndrome do impostor, caracterizada pela tendência à autossabotagem, constante comparação e insegurança. Na produção, a versão problemática de Taylor, que coloca ela mesmo para baixo, apareceu usando o body da etiqueta carioca.

Taylor Swift lançou o álbum Midnights na última sexta-feira (21/10)

O disco chegou quebrando recordes no Spotify

No clipe do single Anti-Hero, Taylor usou uma peça da marca carioca Farm

Esse é décimo trabalho de estúdio da cantora A peça em questão contempla a coleção Resort 2021 da Farm. Com estética cintilante, o item é feito de tecido lurex, e conta com listras verticais nas tonalidades verde, rosa e laranja.

Como não poderia ser diferente, o body esgotou no site global da marca. No entanto, é possível saber o valor aproximado: cerca de US$ 165, o que corresponde a R$ 870, seguindo a cotação atual do dólar.

A peça em questão contempla a coleção Resort 2021 da Farm

Com estética cintilante, o item é feito de tecido lurex

O body conta com listras verticais nas tonalidades verde, rosa e laranja

Como não poderia ser diferente, o item esgotou no site global da marca Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Taylor usa peças da Farm. Em junho de 2020, ela elencou um vestido branco, estampado com flores, para uma live especial do Stonewall Day.

Confira abaixo o clipe de Anti-Hero:

Colaborou Marcella Freitas