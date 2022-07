Tays Reis passa por cirurgia de emergência dias após dar à luz: ‘Pensei que ia morrer’

A cantora Tays Reis precisou passar por uma cirurgia de apêndice na noite da última sexta-feira, 29, menos de dez depois de dar à luz a Pietra, fruto do seu relacionamento com o cantor Biel. “Que susto danado! Ontem senti uma dor de morrer, eu pensei que ia morrer ontem”, comentou a dona do hit Metralhadora nos stories do Instagram. “Só Deus sabe o que estou passando nesses últimos dias. Estava tentando me recuperar do meu parto, amamentar minha filha achando que era a fase mais difícil e, de repente, me surge uma apendicite aguda e tive que me submeter a uma cirurgia de emergência”, acrescentou em um post. A ex-participante de “A Fazenda 12” disse que “deu tudo certo” na cirurgia e agradeceu o apoio que está recebendo de Biel, que a acompanhou no hospital, e dos fãs. “Meu amor, te amo! Obrigada por passar essa fase difícil comigo. Também quero agradecer a todos vocês, por todas as mensagens de carinho e energias positivas emanadas sobre minha vida! Agora é recuperar para voltar para casa e ficar com minha ‘peloquinha’.” Tays comentou que deve receber alta entre hoje e domingo, 31.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook